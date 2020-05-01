РИАМО - 1 мая. На Ленинском проспекте в столице произошло ДТП из-за превышения скорости, в результате аварии погиб водитель, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Из-за свободных дорог в городе некоторые водители сильно превышают скорость. Данное нарушение уже привело к ряду серьезных аварий с летальным исходом, а тяжесть последствий ДТП возросла в два раза.

«Один из последних трагических случаев: Ленинский проспект, час ночи. 20-летний водитель со стажем вождения один год значительно превысил скорость. Он не справился с управлением, попал в ДТП и скончался на месте», - говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали соблюдать ПДД даже на свободных дорогах города, а также не рисковать своей и чужой жизнями, так как пустое шоссе - это не гоночная трасса.