РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мая. В Домодедовской центральной городской больнице ведутся работы для дополнительной защиты пациентов от коронавируса, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

«В Домодедовской ЦГБ идут работы для дополнительной защиты пациентов от коронавируса», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Строители установят перегородки и герметичные двери в экстренную операционную и рентгенохирургическое отделение, где будут проводиться операции пациентам с сопутствующими заболеваниями.

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1 МАЯ

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