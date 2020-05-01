РИАМО - 1 мая. Сотрудниками Госадмтехнадзора в ходе рейдов в Московской области удалось выявить около 100 случаев нарушения режима самоизоляции, наибольшее количество нарушителей зафиксировано в Серпухове, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«За один день в итоге совместных рейдов сотрудников Госадмтехнадзора и полиции выявлено 96 фактов нарушения режима в 15 муниципальных образованиях региона», - говорится в сообщении.

Наибольшее количество нарушений самоизоляции было зафиксировано в Серпухове - 18 нарушений, в Красногорске и Люберцах были обнаружены по пять нарушителей. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Всего в Подмосковье составлено более 1,5 тысяч протоколов по фактам нарушения самоизоляции, введенной в регионе с целью недопущения распространения. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона с 14 апреля.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- Более 2 тыс нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.