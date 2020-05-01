РИАМО - 1 мая. В РФ в тяжелом состоянии на сегодняшний день находятся 11 детей, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает Nation news.

«Два ребенка за период пандемии коронавируса уже скончались. С каждым днем количество детей, зараженных Covid-19, увеличивается», - говорится в сообщении.

Данные по росту числа зараженных детей подтверждает информация, переданная оперативным штабом по контролю и мониторингу за Covid-19.

Российское министерство здравоохранения рекомендует всем воздержаться от посещения публичных мест, где дети могут заразиться коронавирусной инфекцией. Также россиян попросили реже покидать свои квартиры и дома.

На сегодняшний день в России был зафиксирован 114 431 случай коронавируса, 13 220 человек выздоровели, 1169 пациентов умерли.

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1 МАЯ

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- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.