РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Власти подмосковного Подольска в ходе мониторинга в микрорайоне Львовский выявили нарушения благоустройства на территориях вблизи частных домовладений и на прилегающей территории юрлиц, виновным направили уведомления, сообщается в группе «Территориальный отдел в микрорайоне Львовский» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники территориального отдела в микрорайоне Львовский провели мониторинг содержания мест общего пользования и прилегающих территорий к частной жилой застройке и объектам недвижимости вдоль автомобильной дороги регионального значения Старосимферопольское шоссе по улице Московская (вылетная магистраль) на предмет соответствия требованиям законодательства.

«В ходе мониторинга выявлены нарушения благоустройства как на территориях, прилегающих к частным домовладениям, так и к территориям юридических лиц. Чаще всего нарушения находили в ненадлежащем состоянии прилегающих территорий, наличии навалов строительных материалов вблизи заборов частных домовладений, размещении несанкционированной рекламы и вывесок на заборах и фасадах зданий и строений. Также много заборов частных домовладений, требующих покраски и ремонта», - говорится в сообщении.

Собственникам частных домовладений направили уведомления о необходимости устранить выявленные нарушения, привести в соответствие с требованиями действующего законодательства прилегающую территорию, состояние заборов. В адрес трех юридических лиц также направили обращения для устранении выявленных нарушений. Одно нарушение частное лицо устранило в день обнаружения.

В ходе весеннего месячника по благоустройству на региональной дороге завершаются работы по нанесению разметки бордюрного камня. На неразграниченных государственных землях вдоль вылетной магистрали подрядная организация продолжает наводить чистоту и порядок.