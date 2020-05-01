РИАМО - 1 мая. На поддержку населения и системы здравоохранения в столице было выделено 110 миллиардов рублей, эти средства будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Бюджет Москвы социально ориентирован, расходы на соцсферу составляют более половины всех расходов города, при этом в условиях кризиса город не только сохраняет все свои социальные обязательства перед жителями, но и направляет средства на поддержку москвичей в связи с пандемией», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что общий объем расходов города на социальную сферу в 2020 году составит более 1,7 триллиона рублей.

Во время пандемии город помогает пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, семьям с детьми и тем, кто оказался в трудной финансовой ситуации.

«На горячую линию ежедневно обращаются более 15 тысяч москвичей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В основном людям нужно купить и доставить продукты питания, лекарства, погулять с собакой. В 86% случаев необходимая помощь оказывается уже в течение трех-четырех часов», — добавила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, те, кто в период пандемии потерял работу, могут рассчитывать на региональную компенсационную выплату в размере 19,5 тысяч рублей. На сегодняшний день такую выплату получают уже более 17 тысяч москвичей. Также дополнительно к пособию родителям будет начисляться доплата в размере 3 тысяч рублей за каждого ребенка.

На выплаты москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, соблюдающим режим самоизоляции, выделено 7,6 миллиарда рублей.

Более 77 миллиардов рублей направлено на поддержку здравоохранения, в том числе на строительство и перепрофилирование больниц для больных с коронавирусом, мероприятия по профилактике распространения инфекции, поддержку медработников, закупку тестов на Covid-19 и организацию работы выездных бригад медпомощи.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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