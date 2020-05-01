РИАМО - 1 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что снятие ограничений может начаться с разрешения небольших прогулок по два-три человека, а также с утренних пробежек.

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. Это первое, что можно будет сделать», - сказала Попова в интервью ТАСС.

Она отметила, что первым критерием, которым будут руководствоваться при принятии решения о снятии ограничений, является снижение темпов прироста случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, по словам Поповой, будет учитываться наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса у людей.

«Есть еще дополнительные критерии, которые могут быть выражены в показателе летальности, показателе иммунной прослойки, для этого нужно проводить специальные исследования», - отметила Попова.

На фоне общей эпидемиологической ситуации с коронавирусом нерабочие дни в России продлили по 11 мая включительно. В Московском регионе на этот же срок продлили режим самоизоляции.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 5 мая подготовить план по поэтапному снятию ограничений.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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