РИАМО – 1 мая. Прошедшей ночью на юге и юго-востоке Московской области прошли сильные дожди, местами выпало порядка 20% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В южных и юго-восточных районах области выпало до 10 миллиметров осадков, что составляет около 20% от месячной нормы. В Москве и в западной части области ночь была сухой, но прохладной», – говорится в сообщении.

Дождь в регионе также ожидается 3 мая, дожди могут переходить в ливни.

По данным Гидрометцентра России, грозы в регионе прогремят 3 и 4 мая, в эти дни также прогнозируется высокая температура – выше плюс 20 градусов.