РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. Бесплатное питание и жилье в гостиницах предоставили 150 врачам и медсестрам Балашихи, чтобы обезопасить их семьи в период пандемии коронавирусной инфекции, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

В ходе телепрограммы «Прямой разговор» на телеканале «Балашиха 360», которую провели 30 апреля в формате видеоконференции с участием городских интернет-сообществ и представителей муниципальных СМИ, Юров ответил на вопросы жителей о работе городских медучреждений в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по предотвращению ее распространения, перепрофилировании медучреждений, медицинской помощи.

«У нас уже порядка 150 человек врачей и младшего медперсонала, которые работают с подтвержденным Covid‑19, обеспечены проживанием в гостиницах, чтобы они жили отдельно от своих родственников. Мы обеспечиваем их трансфером от гостиниц до рабочего места и трехразовым питанием. Все здесь сделано для того, чтобы максимально убрать их бытовые потребности и они действительно без проблем работали уже в наших стационарах», – сказал Юров.

Он добавил, что медперсонал проживает на территории двух гостиниц, одна из которых расположена в Балашихе, вторая - в городском округе Люберцы, недалеко от Саввинского роддома.

По его словам, специалисты, которые работают с подтвержденным коронавирусом, заходят в рабочую зону через санпропускники. Они работают в средствах индивидуальной защиты: противочумных костюмах, респираторах, масках. Всем этим больницы обеспечены. Ряд медиков перераспределили внутри сети, и они перешли из Балашихинской областной больницы в роддом в Саввине и в филиал №3.

«На сегодняшний день такие профессии, как анестезиолог-реаниматолог, пульмонолог, терапевты в большом дефиците, и обеспечение этими врачами данных стационаров – наша первоочередная задача. Порядка 15 человек мы уже нашли в соседних регионах. Сегодня они приехали к нам и работают здесь, в том числе в Балашихинском роддоме», – подчеркнул Юров.

В ходе программы глава Балашихи также ответил на вопросы медицинской помощи, не связанной с Covid-19, дистанционного образования, поддержки бизнеса и другие.

Из-за развития пандемии коронавируса Юров провел такую беседу в эфире телеканала «Балашиха 360» по видеосвязи во второй раз.

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