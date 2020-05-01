РИАМО - 1 мая. Из собственности Московской области в собственность городских округов Фрязино и Котельники передано 45 гектаров земли, это позволит администрациям муниципалитетов обеспечить землей 280 многодетных семей, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Земельные участки площадью 26,78 гектара в деревнях Крупино, Пестово и Митино городского округа Павловский Посад подобраны для передачи многодетным семьям Фрязина. Эти участки после оформления земли администрацией будут переданы 150 многодетным семьям», - говорится в сообщении.

В городской округ Котельники передан земельный участок размером 18,61 гектара в селе Заворово Раменского округа. По данным администрации Котельников, он позволит обеспечить участками 130 семей с тремя и более детьми.

С начала года из собственности Московской области переданы 78 гектаров для обеспечения землей многодетных семей трех округов – Краснознаменска, Подольска и Жуковского.

Все участки подобраны в соседних городских округах, что позволят обеспечить землей более 500 многодетных семей данных округов. В Краснознаменске землей будут обеспечены более 220 семей - это все многодетные семьи, стоящие на очереди.

«В Подольске землю получат более 130 семей, а в Жуковском – порядка 150 семей. Это результат большой работы министерства и администраций, которую мы будем продолжать дальше», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В настоящее время ведется подготовка земельных участков к передаче еще в шесть городских округов Подмосковья.

За январь-март этого года в регионе бесплатными земельными участками обеспечили 311 многодетных семей.