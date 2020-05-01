РИАМО - 1 мая. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру страны Михаилу Мишустину, который ранее заразился коронавирусоной инфекцией, сообщает Газета.ru.

Мишустин заявил, что заразился коронавирусом 30 апреля. Он проходит лечение. Временно исполнять обязанности премьер-министра страны будет его первый заместитель Андрей Белоусов.

«Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», - сказал Медведев на совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.

Всего в России был выявлен 114 431 случай заражения Covid-19. От инфекции вылечились 13 220 человек, скончались 1169 пациентов.

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1 МАЯ

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