РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая организация МУП «СЕЗ» обновила краску на бордюрном камне во дворах многоквартирных домов, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«1 Мая - праздник мира и труда! И управляющая организация МУП «СЕЗ» отмечает этот день мирным трудом. В частности, обновляется краска на бордюрном камне, обрамляющем дорогу во дворах многоквартирных домов», - говорится в сообщении.

Также в ходе весенних работ по благоустройству сотрудники МУП «СЕЗ» продолжают убирать территории около зданий, принадлежащих управляющей организации. Уже навели порядок в охранной зоне наружной тепловой сети в районе многоквартирного дома №1 на улице Революции.