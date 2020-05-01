РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. Внести плату за услуги ЖКХ жители Люберец с 1 по 11 мая могут через кассы управляющей компании «ЛГЖТ», сообщается в Instagram-аккаунте УК.

«Информируем вас о том, что в помещениях всех ЖЭУ в обычном режиме работают кассы по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги. При обслуживании населения соблюдаются все нормы санитарной безопасности», - говорится в сообщении.

В мае при оплате жилищно-коммунальных услуг в кассах ЖЭУ не будет взиматься комиссия.

Кассы с 1 по 11 мая будут работать ежедневно с 09:00 до 17:00. Исключение - 9 мая, в этот праздничный день кассы работать не будут.

Узнать подробную информацию можно по телефонам: 8 (495) 103-44-33 и 8 (800) 301-44-33.