РИАМО - 1 мая. В столице в пятницу мотогруппы спасателей приступили к патрулированию, их маршруты включают в себя основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Одиннадцать расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут ежедневно совершать объезд всех административных округов. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 60 километров», - говорится в сообщении.

Всего было подготовлено 165 спасателей мотогрупп. Все они могут оперативно прибыть на место ЧП, оказать помощь и психологическую поддержку пострадавшим, а также принять меры для устранения угроз при дорожных авариях, пожаре и других инцидентах.

Места дислокации мотогрупп расположены в пяти столичных округах, что позволяет им охватывать всю территорию мегаполиса.

«Расчеты быстрого реагирования дислоцируются в пяти округах, это позволяет охватывать всю Москву.

В рамках текущей эпидемиологической ситуации всех спасателей обеспечили средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, очки, средства дезинфекции).

Мотогруппы спасателей работают в городе уже свыше пяти лет. Они помогают в ликвидации последствий ДТП, оказании первой помощи пострадавшим, поиске потерявшихся в лесу, тушении возгораний.