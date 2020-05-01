РИАМО - 1 мая. Пассажирам в транспорте и на остановках в Московской области при проверках цифровых пропусков для проезда раздают маски, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Раздачу масок организовал подмосковный Минтранс. Сотрудники министерства совместно с Росгвардией ежедневно проверяют жителей на наличие пропусков и соблюдение социальной дистанции.

«При проверке пассажиров на наличие цифрового пропуска, наши инспекторы вручают на остановках и в транспорте маски тем жителям, у которых их нет. В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Московской области ношение масок при выходе на улицу, в том числе при поездках в общественном транспорте, станет обязательным», - сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфрастуктуры Подмосковья Анна Кротова.

Она подчеркнула, что обязательное ношение масок — это требование Роспотребнадзора. Граждан призвали заранее подготовиться к этому требованию и обязательно носить маски в транспорте и на остановках.

На транспорте в Подмосковье началось размещение соответствующих стикеров, проигрываются информационные аудиозаписи. О требованиях по ношению масок граждан информируют также в рамках рейдов в общественном транспорте и на остановках.

В Подмосковье режим самоизоляции продлили по 11 мая включительно. Для поездок на транспорте необходимы цифровые пропуска.

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