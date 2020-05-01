РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Жителей Подольска приглашают принять участие в творческой акций «Песни Победы» и записать видео с песней, которая ассоциируется с праздником Победы и памятью героев, и выложить его в соцсетях, сообщается в группе «Молодежный парламент городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов молодежный парламент Подольска запускает творческую акцию «Песни Победы». Предлагаем всем желающим записать видео с песней, которая ассоциируется с праздником Победы, памятью героев, отдавших свои жизни за Родину, тружеников тыла, ковавших победу своим трудом», - говорится в сообщении.

Видео с песней можно разместить у себя на странице в соцестях «ВКонтакте» или Instagram с 1 по 9 мая, отмечая аккаунт молодежного парламента.

Тем самым участники внесут свою частичку в дело в сохранение памяти нашего народа о Великой Отечественной войне. Собранные материалы передадут юнармейцам Подольска и волонтерам Победы округа для просветительской работы и сохранения героического наследия.

Запускает акцию Екатерина Павлова, дочь члена молодежного парламента Павла Павлова, с песней «Ночь фронтовая». Автор песни - фронтовая медсестра Екатерина Копцова. Песня посвящается всем сестрам милосердия.

Эта песня стала для семьи Павловых семейной. Текст песни записал со слов своих боевых товарищей прадед юной певицы и дедушка Павлова рядовой Красной Армии Андрей Сладков, который воевал, получил ранение и скончался в госпитале в 1943 году. Похоронен в братской могиле в Муроме. Песня напоминает членам семьи о прапрабабушке Прасковье, которая работала в госпитале сестрой милосердия. Госпиталь располагался на месте Подольского индустриального техникума.

«Такие истории и песни есть в каждой семье, поэтому память о подвиге советского народа и героях, сражавшихся за победу будет жить в наших сердцах и передаваться следующим поколениям», - заключается в материале.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>