РИАМО - 1 мая. Боткинская больница в столице работает в режиме повышенной нагрузки, ежедневно через приемное отдаление проходит свыше 150 пациентов, такая нагрузка вызвана тем, что многие больницы перепрофилированы для борьбы с коронавирусом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В результате перераспределения потока больных увеличилась нагрузка на неинфекционные больницы», - говорится в сообщении.

Всем пациентам оказывается высокопрофессиональная неотложная помощь, специалисты соблюдают необходимые меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

В больнице в полном объеме оказывается плановая хирургическая помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Им уделяется особое внимание. После обследования при необходимости их оперируют и назначают курсы химио- и лучевой терапии.

В Боткинской больнице есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, который постоянно пополняется. Их обязательно используют сотрудники клиники.

Кроме того, всем работникам измеряют температуру при входе в здания больницы. В клинике сделано зонирование, распределены потоки пациентов и медицинского персонала. Эти меры позволяют снизить риски заражения медиков коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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