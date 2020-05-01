РИАМО - 1 мая. Жители Москвы смогут воспользоваться специальным Telegram-ботом, чтобы проверить, привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Мы создали специальный бот для удобства москвичей, где они могут проверить «Тройку». Не забудьте посмотреть, привязана ли карта, перед поездкой», — поделился заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Бот можно легко найти в Telegram — @MosCardCheckBot.

Режим самоизоляции в Москве продлили до 11 мая включительно. При этом продолжает действовать и пропускной режим. Цифровые пропуска необходимы для поездок на транспорте.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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