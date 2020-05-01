РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Жителей подмосковного Подольска 9 мая приглашают принять участие в акции «Огонек Победы» и вечером праздничного дня подсветить окно в назначенное время, сообщается в группе «СДК «Молодежный» в соцсети «ВКонтакте».

В тяжелые дни войны в сердце каждого защитника горел огонь надежды на победу. Огонь веры помогал воинам, невзирая ни на что. Даже когда казалось, что шансы на победу малы, а иногда, что их практически не осталось. С каждым днем силы уходили, надежды было все меньше.

«Но наши герои не сдавались, не отдавали Родину врагу, донесли огонек до заветного дня и зажгли яркое пламя Победы! Неиссякаемый огонь веры привел к Победе! Мы, сотрудники СДК «Молодежный», приглашаем всех желающих стать участником акции «Огонек Победы», посвященной 75-летию со Дня Победы, которая состоится 9 мая с 21:30 до 22:00. Для участия в акции необходимо погасить свет в доме, включить любое пожаробезопасное устройство на окне (светильник, светодиодные огни, фонарик мобильного телефона)», - говорится в сообщении.

Можно придумать свой вариант сказать спасибо, например, написать это слово и подсветить его фонариком, использовать символику праздника и иллюминацию.

«Вместе мы, словно искорки, озаряя наш город, поддержим Вечный огонь Славы - символ памяти павшим Героям!», - заключается в материале.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>