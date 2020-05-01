РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Труженице тыла и вдове участника ВОВ Раисе Лемиш из подмосковного Подольска вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и поздравительную открытку от начальника штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия», олимпийского чемпиона Александра Легкова, сообщается в группе «Юнармия | г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

29 апреля депутат совета депутатов городского округа Подольск Юрий Стрелков, начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» Евгений Лукошников и пресс-секретарь местного отделения ВВПОД «Юнармия» Иван Теслюк провели встречу с труженицей тыла и вдовой участника ВОВ Лемиш.

«Раисе Лемиш вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и поздравительную открытку от начальника штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области, олимпийского чемпиона Александра Легкова», - говорится в сообщении.

Вдова полковника Григория Лемиша долгие годы проработала заместителем по воспитательной работе в школе №25, где также вела биологию. Во время обороны Сталинграда в 1943 году приносила еду раненым солдатам РККА, помогала в госпитале. Также была работницей колхоза.

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