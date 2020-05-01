РИАМО - 1 мая. В Электростали между двумя мужчинам произошел конфликт, в результате которого один ударил другого ножом, пострадавший доставлен в больницу, злоумышленник задержан, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«29 апреля в 22:00 с колото-резаным ранением брюшной полости в ГБУЗ МО «Электростальская ЦГБ» доставлен и госпитализирован мужчина 1984 года рожления. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан мужчина 1988 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранение было нанесено в ходе конфликта, возникшего между двумя мужчинами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».