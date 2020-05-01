РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Волонтеры подмосковного Подольска оказали помощь 39 нуждающимся жителям округа за минувшие сутки, всего за время работы центра добровольцы доставили продукты и медикаменты более чем 1,5 тысячи жителей, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«30 апреля в волонтерский центр помощи гражданам, находящимся на самоизоляции в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, поступило 42 входящих звонка от жителей округа. За день 39 жителям оказали волонтерскую помощь. Всего за время работы центра более 1,5 тысячи жителей Подольска получили помощь от волонтеров. Спасибо каждому, кто присоединился к команде неравнодушных и оказывает безвозмездную помощь», - говорится в сообщении.

Кроме того, волонтеры доставили 18 семьям с одним-двумя детьми и восми многодетным семьям продуктовые наборы от губернатора Подмосковья. Также 27 продуктовых и столько же медицинских наборов от губернатора принесли жителям старше 60 лет.

Помимо этого, 39 семьям волонтеры привезли свежий хлеб от «Вера русский хлеб» и «Русский хлеб». 12 детей из многодетных семей получили поздравления с днем рождения.

Все нуждающиеся в помощи могут связаться с волонтерами по телефонам: 8(969)017-54-56 и 8(496)750-04-93. Ежедневно, без перерывов и выходных, добровольцы помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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1 МАЯ

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