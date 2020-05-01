РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. Еще три медучреждения Балашихи - психоневрологический и кожно-венерологический диспансеры, поликлинику №4 - перепрофилируют для приема больных коронавирусом, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в эфире телепрограммы «Прямой разговор».

В ходе программы, которую провели 30 апреля в формате видеоконференции с участием городских интернет-сообществ и представителей муниципальных СМИ, Юров ответил на вопросы жителей о работе городских медучреждений в условиях пандемии Covid-19, принимаемых мерах по предотвращению его распространения, перепрофилировании медучреждений.

«Несмотря на то, что по количеству заболевших мы находимся на так называемом плато, ситуация может дальше развиваться по-разному. Заканчивая подготовку филиала №3, мы идем следующим путем и готовим дополнительные койки, работая на опережение. Было принято решение еще по 3 объектам в Балашихе. Первый - психоневрологический диспансер на улице Советской. Там мы завершили полностью работы», - сказал Юров.

Он добавил, что в учреждении на 150 коек проведено разделение на «чистые» и «грязные» зоны с устройством санпропускника, медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарствами. Там будут размещать пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, но им не требуется реанимационное вмешательство.

По словам Юрова, перепрофилируется и кожно-венерологический диспансер, который располагается в западной промзоне округа. Там также проводят большие ремонтные работы, разделение на «чистые» и «грязные» зоны с устройством санпропускника. К выходным здесь появится еще 60 коек.

«Еще 150 коек планируем открыть на базе поликлиники №4 в микрорайоне Гагарина, где в воскресенье буду закончены все работы. Таким образом, к следующему понедельнику мы обеспечим возможность размещения еще 360 больных в стационарных отделениях, если это потребуется», - подчеркнул Юров.

В ходе программы глава Балашихи также ответил на вопросы, касающиеся наличия средств индивидуальной защиты, медицинской помощи, не связанной с Covid-19, дистанционного образования, поддержки бизнеса и другие.

Из-за развития пандемии коронавируса Юров провел такую беседу в эфире телеканала «Балашиха 360» по видеосвязи во второй раз.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 МАЯ

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.