РИАМО - 1 мая. В Солнечногорске между двумя мужчинами в ходе распития спиртных напитков возник конфликт, в результате которого один из них погиб, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В городе Солнечногорск по адресу: улица Дзержинского, дом 21/19, в своей квартире со ссадинами и гематомами на голове обнаружен труп мужчины 1976 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в следственный отдел был доставлен мужчина 1987 года рождения — приятель погибшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».