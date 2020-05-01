РИАМО – 1 мая. Временный корпус для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией возвели на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, он рассчитан на 43 койки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Мы в основном завершили перепрофилирование городских, федеральных и частных медицинских учреждений под размещение отделений для больных с Covid-19. Открыта новая инфекционная больница в Вороновском», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ходе осмотра корпуса в НИИ Склифосовского Собянин отметил, что перед властями города стоит еще одна задача – развернуть временные корпуса и госпитали, которые могут потребоваться, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться.

«В быстровозводимых корпусах на территории городских больниц мы планируем открыть 5 тысяч коек долечивания. Еще 10 тысяч коек мы при необходимости развернем во временных госпиталях на других городских объектах», – отметил Собянин.

Временные быстровозводимые медицинские корпуса решено было возвести на территории 13 городских стационаров, в том числе и в НИИ имени Склифосовского. В общей сложности во временных корпусах планируется разместить до 5 тысяч коек долечивания выздоравливающих пациентов.

Общая площадь временного корпуса в НИИ скорой помощи имени Склифосковского составляет 800 квадратных метров. Он рассчитан на 43 койки, его построили за 15 дней – за период с 16 по 30 апреля.

«Пациенты будут размещаться в комфортных палатах, оборудованных санузлом с душем, системой обеззараживания воздуха, а также медицинскими газами (при необходимости это позволит использовать палаты для интенсивной терапии). В каждой палате будет установлен стол для приема пищи», – отмечается в материале.

В корпусе обеспечена эпидемиологическая безопасность за счет устройства шлюзов и санпропускников. Установлена мебель и оборудование с обеззараживающим покрытием, регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия.

Для медперсонала оборудованы гардеробные, душевые, санузлы, комната отдыха и приема пищи, помещение для надевания средств индивидуальной защиты.

Планировка обеспечивает максимально быструю и удобную транспортировку пациентов.

На сегодняшний день выполнены основные работы по возведению корпуса. Подведено водо-, элекро- и теплоснабжение, а также канализация. Идет разводка внутренних сетей, пуско-наладка оборудования, расстановка мебели. На объекте работают 45 человек.

Планируется, что временный корпус в НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского примет первых пациентов 5 мая. По окончании пандемии он будет демонтирован.

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1 МАЯ

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