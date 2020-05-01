РИАМО - 1 мая. В столице в пятницу провели очередную дезинфекцию дорог и общественных пространств, данные работы были сделаны за шесть часов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«По единодушному мнению специалистов, контакт человека с зараженной поверхностью является одним из главных каналов распространения коронавирусной инфекции. Чтобы пресечь этот канал, еще в марте мы начали проводить регулярную дезинфекцию города. Масштаб работ – беспрецедентный», – сказал мэр города Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в Москве обрабатывают практически все поверхности, которых касаются люди, в частности дезинфицируют двери и перила, пандусы и тротуары и много другое. Данные работы будут продолжать в мегаполисе до тех пор, пока сохраняется угроза заражения коронавирусом.

В пятницу коммунальщики промыли дезинфицирующими препаратами поверхность дорог, тротуаров, также провели обработку на дворовых территориях, парковках, в межквартальных проездах, пешеходных переходах.

Особенное внимание при проведении работ уделяется территориям медучреждений, ТПУ, наземным сооружениям метро, остановкам общественного транспорта и так далее.

Всего специалисты обрабатывают свыше 300 миллионов квадратных метров общественных пространств и дорог.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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