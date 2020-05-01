РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мая. В пятницу на страницах Мытищинской картинной галереи в социальных сетях Instagram, Facebook и «ВКонтакте» стартует онлайн-проект «Письма с фронта», сообщается на сайте администрации горокруга.

Суть проекта - в возможности соприкоснуться с фронтовыми письмами, прочувствовать их и почтить память бойцов, которым суждено было пройти весь тяжелый кровопролитный путь войны и не жалея себя завоевать Победу.

«Изначально проект должен был открыться в галерее в преддверии 9 Мая, но, к сожалению, из-за сложившихся обстоятельств это пока невозможно. Тем не менее в сокращенном формате вы сможете познакомиться с ним онлайн. На протяжении 24 дней вы услышите и прочтете выдержки из писем с фронта и пройдете путь войны от начала и до Победы!» - говорится в сообщении.

По данным управления военно-полевой почты, в годы Великой Отечественной войны ежемесячно доставлялось до 70 миллионов писем. С фронта в тыл было отправлено 2 миллиарда 794 миллиона писем.

«Письма с фронтов Великой Отечественной войны обладают большой силой. Читая их, создается впечатление, что пишет твой давно знакомый близкий человек, потому что ты можешь прочувствовать все, все эмоции, все чувства, которые этот человек вложил в каждую строчку, написанную простым карандашом», - отмечается в материале.

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