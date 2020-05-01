РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 мая. В подмосковных Котельниках планируется подготовка к следующему отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

МУЖКП «Котельники», являясь единой теплоснабжающей организацией городского округа, приступит к переводу систем теплоснабжения на летний режим поэтапно, по достижении нормативной температуры наружного воздуха.

«Текущий отопительный сезон прошел без сбоев и отключений, и уже сейчас полным ходом идет подготовка к следующему отопительному осенне-зимнему периоду. Специалистам тепловой службы предприятия предстоит подготовить все городские инженерные коммуникации, центральные тепловые пункты, проверить готовность отопительных систем жилых и нежилых зданий к безаварийному прохождению предстоящего отопительного периода», - говорится в сообщении.

Всем городским потребителям тепловой энергии направили предписания о необходимости подготовки сетей к работе в 2021 году.