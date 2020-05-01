РИАМО - 1 мая. В деревне Александрово Можайского городского округа произошел пожар в частном сарае, в результате происшествия погибло около 70 голов рогатого скота, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 02:56 ночи поступила информация о пожаре в частном сарае на площади 160 квадратных метров, здание выгорело полностью. В огне погибли около 70 голов рогатого скота», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.