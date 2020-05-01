РИАМО - 1 мая. В ходе совместных рейдов сотрудников Госадмтехнадзора и полиции на территории Московской области составлено более 2 тысяч протоколов по фактам нарушения самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.

«По данным на сегодняшний день в Подмосковье составлено 2098 протоколов по фактам нарушения самоизоляции, введенной в регионе с целью недопущения распространения Covid-19. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона с 14 апреля», - говорится в сообщении.

В рамках рейдов сотрудники Госадмтехнадзора патрулируют общественные пространства и проверяют у граждан наличие пропуска на передвижение по городу. В результате проверок составлено более 1,9 тысячи протоколов.

«Кроме того, осуществляется надзор за деятельностью юридических лиц, нарушающих запрет, за объектами торговли и услуг. По этой статье выявлено 154 нарушителя», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Сотрудники надзорных органов действуют в рамках исполнения статьи 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и статьи 3.6 Кодекса Московской области об административных нарушениях «Нарушение требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области».

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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