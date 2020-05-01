РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. Отделение для пациентов с коронавирусной инфекцией филиала №3 Балашихинской областной больницы в микрорайоне Керамик примет первых пациентов 6 мая, на данный момент на объекте ведутся работы, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в эфире телепрограммы «Прямой разговор».

В ходе программы, которую провели 30 апреля в формате видеоконференции с участием городских интернет-сообществ и представителей муниципальных СМИ, Юров ответил на вопросы жителей Балашихи о работе городских медучреждений в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по предотвращению ее распространения, перепрофилирования медучреждений.

«Филиал №3 Балашихинской областной больницы на сегодняшний день работает под размещение больных с пневмонией с неподтвержденным диагнозом коронавирус. Сейчас 218 заболевших пневмонией находятся там в разном состоянии тяжести. С 6 мая филиал будет работать также как инфекционная больница. Сегодня там ведутся работы», - сказал Юров.

Он добавил, что там будет проведено разделение на «чистые» и «грязные» зоны с устройством санпропускника, проведен монтаж системы вентиляции и подачи медицинских газов, электромонтажные работы, косметический ремонт помещений.

«У нас 200 коек будут обеспечены медицинскими газами, 7 аппаратов ИВЛ уже есть, еще 90 мы ожидаем в поставке от министерства здравоохранения Московской области. Отделили административную часть, где будут располагаться медики, для того, чтобы они могли одеваться в средства индивидуальной защиты и уже спокойно работать с коронавирусными больными», - подчеркнул Юров.

В ходе программы глава Балашихи также ответил на вопросы, касающиеся наличия средств индивидуальной защиты, медицинской помощи, не связанной с Covid-19, дистанционного образования, поддержки бизнеса и другие.

Из-за развития пандемии коронавируса Юров провел такую беседу в эфире телеканала «Балашиха 360» по видеосвязи во второй раз.

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1 МАЯ

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