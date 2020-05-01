РИАМО - 1 мая. В Московской области с пятницы заработала бесплатная линия психологической поддержки для жителей в связи с распространением коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В условиях самоизоляции люди испытывают достаточно серьезный стресс. Жители переживают из-за микроклимата в семье, отсутствия образа будущего. Поэтому мы хотим помочь жителям справиться с переживаниями», – сказал депутат Мособлдумы, руководитель областного волонтерского центра по противодействию распространению коронавируса Владимир Жук.

Он добавил, что в сложившейся ситуации многие жилетом региона ощущают большую стрессовую нагрузку и им нужна психологическая помощь.

«У некоторых усилилась тревога, за ней следует страх и паника. Кто-то в буквальном смысле придумывал, что у него признаки коронавируса», - добавил Жук.

По словам депутата, на линии работают 30 добровольцев из разных городов региона. Все они имеют психологическое образование.

Обратиться за бесплатной психологической помощью можно по номеру телефона: 8-495-215-04-03. Линия будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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