РИАМО - 1 мая. Следователи организовали доследственную проверку после обнаружения в лесном массиве вблизи кладбища в Химках тела младенца, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Тело младенца было завернуто в матерчатый сверток, у него были сильные гнилостные изменения. Давность наступления смерти — около месяца.

«В настоящее время проводится необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Приняты меры к установлению матери ребенка», - говорится в сообщении.

В рамках проверки назначена судмедэкспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.