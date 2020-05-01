РИАМО - 1 мая. Самый высокий уровень самоизоляции в Московском регионе днем в пятницу зафиксирован в подмосковных Королеве, Лобне, а также в столичных Зеленограде и поселении Московский, следует из данных «Яндекса».

По данным на 12 часов пятницы, индекс самоизоляции в вышеуказанных населенных пунктах составил 3,8 балла.

В Москве индекс самоизоляции составляет 3,6 балла.

В Подмосковье хорошие показатели по индексу самоизоляции демонстрируют Долгопрудный и Люберцы – 3,7 балла, Лыткарино, Жуковский, Подольск, Одинцово, Красногорск, Ивантеевка, Фрязино, Электросталь – 3,6 балла.

Чем выше балл (индекс определяется в диапазоне от нуля до пяти баллов), тем меньше жителей городов находятся на улице, а значит добросовестно выполняют введенный в регионе режим самоизоляции.

По 11 мая включительно в Московском регионе жители могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.