РИАМО - 1 мая. За минувшие сутки в Московской области умерли 16 человек с подтвержденным коронавирусом, всего с начала пандемии скончались 109 пациентов, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в Московской области было выявлено 797 новых случаев Covid-19, также выздоровели 28 пациентов.

Всего с начала распространения инфекции было зафиксировано 12507 случаев заражения, вылечили 458 человек.

В регионе продолжается работа по развертыванию коек для пациентов с коронавирусом. Планируется развернуть свыше 18 тысяч инфекционных коек.

Также в регионе ежедневно делают более 7 тысяч тестов на Covid-19.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.