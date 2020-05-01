РИАМО - 1 мая. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 28 пациентов, всего с начала пандемии в регионе вылечились 458 человек, сообщает областной оперштаб.

«Все они выписаны после получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

За сутки в регионе выявили 797 новых случаев коронавируса. С начала пандемии подтвердили 12 507 случаев заражения.

Жители Подмосковья по 11 мая включительно должны соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только по веской причине. Такие меры приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

На майские праздники в регионе усилено патрулирование. Жителей попросили ответственно отнестись к введенным ограничениям.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.