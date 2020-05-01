РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Подольский хоккейный клуб «Витязь» покидает бомбардир Алексей Макеев, сообщается на сайте клуба.

«Спасибо за семь сезонов! Наш клуб покидает лучший на сегодняшний день бомбардир «Витязя» в КХЛ. Успеха, Алексей! Ну а молодым есть на кого равняться и обгонять!» - говорится в сообщении.

28-летний нападающий – лучший бомбардир и снайпер в истории команды. На его счету 393 матча и 193 (90+103) очка. В минувшем сезоне он провел 64 матча и набрал 39 (15+24) очков.