РИАМО - 1 мая. За работу с пациентами, у которых выявлена коронавирусная инфекция, врачам в Подмосковье предусмотрены выплаты стимулирующего характера за счет средств бюджетов региона и России, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Постановлением правительства Московской области <…> предусмотрены выплаты стимулирующего характера медицинскому персоналу <…> за фактически отработанное время из расчета на одну ставку, в следующих размерах: врачам – 50 тысяч рублей; среднему медицинскому персоналу – 30 тысяч рублей; младшему медицинскому персоналу – 10 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Данные выплаты получают медработники, которые оказывают медицинскую помощь с 14 февраля пациентам с подтвержденным коронавирусом, внебольничной пневмонией, с признаками острой ОРВИ, а также обеспечивают наблюдение за пациентами с подозрением на Covid-19 и за теми, кто находится в карантине на дому.

Также региональные выплаты получают медицинские работники, имеющие риски инфицирования коронавирусом на рабочих местах (приемное отделение, рентгенологические отделения, буфетчики, уборщицы и другие).

Федеральные выплаты предусмотрены за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь тем, у кого выявлена новая коронавирусная инфекция, а также лицам из групп риска по Covid-19.

За счет средств федерального бюджета доплата устанавливается в процентном отношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности региона за девять месяцев 2019 года (от 47 106 рублей)

Федеральная выплата для работников скорой помощи и поликлиник: врачи (80%) - 37 684,4 рубля, средний медперсонал (40%) - 18 842,4 рубля, фельдшер по приему вызовов (20%) - 9 421,2 рубля.

Для работников стационаров выплаты будут составлять: врачам (100%) - 47 106 рублей, среднему медицинскому персоналу (50%) - 23 553 рубля, младшему медперсоналу (30%) - 14 131,8 рубля.

Выплата входит в состав зарплаты за фактически отработанное время из расчета месячной нормы часов на одну занятую ставку.

Кроме того, постановлением правительства РФ установлена дополнительная выплата медикам, работающим с Сovid-19, с 1 апреля. Для врачей стационаров она составляет 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала – 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала – 25 тысяч рублей, для врачей скорой помощи - 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала и водителей скорой помощи – по 25 тысяч рублей.

Выплаты начисляются из расчета месячной нормы часов на одну занятую ставку, но не более указанной выплаты, по стационару и скорой помощи – за непосредственное лечение коронавирусных больных с даты начала оказания медицинской помощи.

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1 МАЯ

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- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

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