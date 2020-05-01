РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 мая. В Балашихинском родильном доме в микрорайоне Саввино, который временно перепрофилировали в инфекционное отделение для больных новой коронавирусной инфекцией, три человека находятся на искусственной вентиляции легких, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в эфире телепрограммы «Прямой разговор».

В ходе программы, которую провели 30 апреля в формате видеоконференции с участием городских интернет-сообществ и представителей муниципальных СМИ, Юров ответил на вопросы жителей Балашихи о работе городских медучреждений в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по предотвращению ее распространения, перепрофилирования медучреждений.

«В роддоме Балашихи из 400 предусмотренных коек уже находится 359 человек. Часть из них – это больные из нашего городского округа, еще часть – из соседних муниципалитетов, потому что сегодня система здравоохранения региона работает как единое целое. На сегодняшний день в роддоме 3 человека находятся на ИВЛ. Еще вчера их было 11, соответственно, количество это чередуется, меняется, но число тяжелых больных достаточно большое», – сказал Юров.

Он добавил, что также в Балашихинском роддоме сохранено родильное отделение, и рожениц с подтвержденной коронавирусной инфекцией также направляют к ним не только из Балашихи, но и из других городских округов. Сейчас там находится около 11 рожениц.

«Двоим из них уже сделали операции кесарево сечение, одна из которых вместе с ребенком – в хорошем состоянии, другая в тяжелом, ее перевели в больницу Красногорска», – подчеркнул Юров.

В ходе программы глава Балашихи также ответил на вопросы, касающиеся наличия средств индивидуальной защиты, медицинской помощи, не связанной с Covid-19, дистанционного образования, поддержки бизнеса и другие.

Из-за развития пандемии коронавируса Юров провел такую беседу в эфире телеканала «Балашиха 360» по видеосвязи во второй раз.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 МАЯ

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.