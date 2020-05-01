РИАМО - 1 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Праздником весны и труда, отметив, что сегодня праздник встречать приходится в условиях ограничений.

«Дорогие москвичи, сегодня Праздник весны и труда. День, который мы всегда встречали с весенним настроением и трудовыми успехами. Сегодня мы вынуждены ограничить себя в наших действиях, оберегая тем самым себя и близких от распространения коронавируса», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин отметил вклад тех, кто поддерживает жизнь в Москве. В первую очередь, он выделил медиков, которые сейчас на передовой. Также продолжают работу волонтеры, энергетики, транспортники, другие городские службы, которые работают круглые сутки.

Мэр пожелал москвичам крепкого здоровья и поздравил с 1 Мая. Он также выразил уверенность в том, что вместе удастся преодолеть испытания. Счастливая, спокойная жизнь вернется в город.

Режим самоизоляции в Москве продлен по 11 мая включительно. Для поездок на транспорте нужны пропуска.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.