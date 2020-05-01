РИАМО - 1 мая. Для продления проездных билетов на общественный транспорт Москвы теперь нужно, чтобы человек на период самоизоляции совершил не более восьми поездок, следует из указа мэра Москвы, опубликованного на официальном сайте столичного градоначальника.

Ранее для продления нужно было совершить не более шести поездок в период действия режима самоизоляции.

Речь идет об оплаченных проездных билетах метро, ГУП «Мосгортранс» на 60 поездок и без лимита поездок на 30, 90, 365 дней, срок действия которых не истек в период с 30 марта по 11 мая включительно.

В столице действует режим самоизоляции для всех горожан. Для поездок на общественном и личном транспорте нужно оформить цифровой пропуск, к которому следует привязать транспортную или социальную карта, номер машины.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.