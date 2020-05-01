РИАМО - 1 мая. Актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров скончался на 97-м году жизни, сообщается на сайте театра.

«С прискорбием сообщаем, вчера вечером на 97-м году жизни скончался старейший Вахтанговский актер – заслуженный артист России Евгений Евгеньевич Федоров», - говорится в сообщении.

Артист имел серьезное заболевание, но, несмотря на это, продолжал выходить на сцену.

Он успешно играл в спектаклях «Улыбнись нам, Господи» Г. Кановича (Рабби Авиэзер) и «Последние луны» Ф. Гордона и Г. Мюллера (Обитатель пансиона).