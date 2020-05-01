РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. В стационарах Балашихинской областной больницы с начала пандемии пролечилось от коронавируса и снято с наблюдения около 63 пациентов, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в эфире телепрограммы «Прямой разговор».

В ходе программы, которую провели 30 апреля в формате видеоконференции с участием городских интернет-сообществ и представителей муниципальных СМИ, Юров ответил на вопросы жителей Балашихи о работе городских медучреждений в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по предотвращению ее распространения.

«У нас на сегодняшний день 514 заболевших. Это люди, которые проживают на территории нашего округа и получили положительный диагноз на коронавирус. Из них 306 человек находятся на лечении на дому с легкими формами коронавирусной инфекции. У них заболевание протекает либо бессимптомно, либо с легкими симптомами. Из общего числа зараженных 63 человека уже вылечилось, они сняты с наблюдения и выписаны из стационаров», - сказал Юров.

В ходе программы глава Балашихи также ответил на вопросы, касающиеся перепрофилирования медицинских учреждений, наличия средств индивидуальной защиты, медицинской помощи, не связанной с Covid-19, дистанционного образования, поддержки бизнеса и другие.

Из-за развития пандемии коронавируса Юров провел такую беседу в эфире телеканала «Балашиха 360» по видеосвязи во второй раз.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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