РИАМО - 1 мая. В России за время пандемии провели свыше 3,7 миллиона лабораторных тестов на коронавирусную инфекцию, при этом только за прошедшие сутки провели 225 тысяч исследований, передает Газета.ru.

«Согласно данным ведомства, в настоящее время под наблюдением врачей находятся 211 тысяч человек», - отмечается в материале.

За минувшие сутки на территории России выявили 7933 новых случая Covid-19. Также 96 пациентов умерли, 1601 человек выздоровел. Из новых случаев заражения 44,5% пациентов не имели никаких клинических проявлений инфекции.

Всего с начала пандемии в стране подтвердили 114 431 случай заражения.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.