РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в своем Instagram-аккаунте поздравил жителей округа с праздником Весны и Труда.

«Дорогие друзья! Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда», - написал Ружицкий.

Он добавил, что в 2020 году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса жители не могут отметить Первомай вместе. По его словам, можно хорошо провести этот день в кругу семьи.

«От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, терпения, успехов во всех начинаниях. Весна - символ обновления, зарождения новой жизни. Пусть праздник Весны и Труда станет предвестником хороших новостей и положительных изменений», - заключил Ружицкий.