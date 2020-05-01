РИАМО - 1 мая. Столичный госпиталь для ветеранов войн, который был перепрофилирован, для работы с больными коронавирусом, за месяц работы принял более тысячи человек с подозрением на Covid-19, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Порядка 450 пациентов с подтвержденным коронавирусом были вылечены и выписаны из стационара», - говорится в сообщении.

Госпиталь был перепрофилирован под прием пациентов с коронавирусной инфекцией в начале апреля. В клинике находятся 740 коек, 60 из них - в реанимационном отделении.

«Сейчас в нашем госпитале проходят лечение 538 пациентов, из них почти половина – это люди до 60 лет, а пациентов моложе 40 лет у нас порядка 20%. У нас есть все условия для того, чтобы расширить общее количество коек примерно до тысячи», - сказала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн №3 Марина Лайнер.

В клинике есть все необходимое для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

В помещениях основного лечебного корпуса была выполнена перепланировка, разграничены «чистые» и «грязные» зоны, установлены новые санпропускники с раздельными входами и выходами для медицинского персонала, препятствующие распространению инфекции.

Кроме того, в медучреждении оборудовано современное приемное отделение, а для выписки пациентов обеспечен отдельный шлюзовой выход. В корпусе функционируют высокотехнологичные кабинеты компьютерной томографии и эндоскопии.

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1 МАЯ

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