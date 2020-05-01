РИАМО - 1 мая. Семейное кафе в подмосковном Реутове запустило акцию «Обеды врачам», в рамках нее кафе готовит и доставляет бесплатное питание для 50 медиков, работающих в Центральной городской больнице с пациентами с подозрением на Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Обеды, приготовленные для врачей и медсестер, состоят из трех блюд с десертом. В данный момент доставка осуществляется на еженедельной основе, однако при активной поддержке акции жителями города заведение сможет предоставлять обеды медикам и чаще. Для этого необходимо зайти на сайт кафе, выбрать позицию «обед для врача» и оплатить заказ онлайн», - говорится в сообщении.

В настоящий момент кафе Kitchen закрыло свои двери для посетителей из-за принятых мер ввиду риска распространения новой коронавирусной инфекции. Тем не менее, сотрудники продолжают работу, осуществляя доставку заказов на дом.

«Акция «Обеды врачам» - это повод выразить благодарность медикам, которые сейчас трудятся, рискуя своим здоровьем. Если инициативу поддержат жители, то и для нашего кафе это станет огромной поддержкой в сложившихся условиях, потому что приготовление обедов для врачей позволит дать больше рабочих смен поварам и сохранить команду до окончания режима самоизоляции», - отметила хозяйка заведения Евгения Семина.

В семейном кафе известной сети Kitchen регулярно проводились кулинарные мастер-классы, бесплатные спектакли, а члены городского сообщества «Бизнес-мамы Реутова» встречались здесь для проведения бизнес-завтраков и совместных мероприятий.

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1 МАЯ

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