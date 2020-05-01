РИАМО - 1 мая. На майские праздники в Ленинском городском округе усилят бригады патрулирования, жителей попросили ответственно соблюдать режим самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Погода, как мы знаем, будет хорошая, прошу всех соблюдать правила, которые сейчас необходимы и спасают жизни. Система здравоохранения работает в очень напряженном режиме и было бы опрометчиво, выйти массово на улицы», - сказал глава городского округа Алексей Спасский.

В Московской области по 11 мая включительно действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости: купить лекарства или продукты в ближайшей торговой точке, выгулять собаку, вынеси мусор.

Также в регионе для поездок на личном или общественном транспорте нужно оформить цифровой пропуск, к нему необходимо привязать номер автомобиля, транспортной или социальной карты.

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1 МАЯ

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