РИАМО - 1 мая. Автомобилистов и пешеходов Московской области призвали сохранять бдительность в период майских праздников и выходных, а также по возможности не выходить из дома, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Чаще всего ДТП на майские праздники происходят из-за нетрезвого состояния водителей или пешеходов, а также из-за несоблюдения скоростного режима. Кроме того, причиной аварии часто становится переход дороги в неположенном месте.

«Если вам необходимо выехать, то будьте предельно внимательными на дороге, снижайте скорость перед поворотами и пешеходными переходами, выполняйте обгон только в крайнем случае, убедившись в его полной безопасности», - говорится в сообщении.

Пешеходов призвали переходить дорогу только в санкционированных местах, убедившись в отсутствии машин. В темное время суток лучше носить световозвращающие элементы на одежде.

В 2019 году на дорогах Московской области с 1 по 6 мая произошло более 50 ДТП, в результате которых погибли 12 человек, а 64 получили травмы.

В Московской области режим самоизоляции продлили по 11 мая включительно. Для поездок на транспорте нужен цифровой пропуск.