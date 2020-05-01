РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 1 мая. В подмосковных Котельниках в предверии Дня Победы привели в порядок мемориал «Журавли», на памятную доску нанесли имена трех почивших ветеранов, сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Жигалкин.

Накануне он проверил ход работ на мемориале «Журавли».

«Активно сейчас идет подготовка ко Дню Победы, обсудили с коллегами план работ. Отдельное внимание – памятникам. К 75-летию Победы мы запланировали приведение их всех в порядок. Заменили гранитные облицовочные плиты мемориала «Журавли» и ограждение, покрасили стелы, восстановили гравировку и добавили на мемориальную доску фамилии трех ветеранов, которые ушли из жизни», – написал Жигалкин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что также привели в порядок и покрасили танк «Мать Родина». Ограждения также покрасили, заменили поврежденные старые опоры, на состояние которых уже поступали жалобы. Все работы были согласованы с советом ветеранов.

«Несмотря на ситуацию в мире, на перенос парада и невозможность собраться всем городом для того, чтобы поздравить наших ветеранов, мы все равно будем чествовать их в этот день. Много мероприятий будет проведено в эту пору в онлайн-режиме, все они будут анонсированы в моих аккаунтах и в Instagram-аккаунте администрации: @press_kotelniki. Я призываю всех жителей проявить активность и принять в них участие», – заключил Жигалкин.

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